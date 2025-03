Sport, la Kore organizza la prima edizione dei Giochi d’Ateneo

L’Università Kore di Enna rende noto che saranno organizzati i Giochi d’Ateneo Uke 2025. “Un evento – si legge nella pagina social – pensato per unire tutta la comunità universitaria attraverso sport, inclusione e sana competizione”.

La decisione

“La commissione sport dell’assemblea dei rappresentanti degli studenti ha parlato con il nostro presidente che ha ufficializzato la creazione della prima edizione dei giochi di Ateneo 2025. Tre giorni in cui i dipartimenti di sfideranno all’insegna dello sport, del divertimento e della musica” spiegano gli studenti in un video. Da stabilire ancora le date dell’evento, che, al momento, non sono state indicate.