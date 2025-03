Aggredì un medico, il pm chiede l’archiviazione

Il pm della Procura di Enna ha chiesto l’archiviazione “per particolare tenuità del fatto” nei confronti di uomo che, nel gennaio dello scorso anno, aggredì, con calci e pugni, l’allora primario del reparto di Medicina generale dell’ospedale Umberto I di Enna. Lo svela l’Ordine dei medici di Enna.

La vicenda

Secondo quanto emerso nelle indagini, coordinate dalla magistratura, l’indagato avrebbe voluto portare a tutti i costi una pizza alla madre ma di fronte al rifiuto del medico quell’uomo si sarebbe scagliato contro di lui. Intervennero i carabinieri e ne nacque un procedimento giudiziario. Una vicenda che è stata commentata dall’Ordine dei medici di Enna per cui “perplessità suscitano le conclusioni del PM, peraltro in un momento in cui per rispondere agli episodi sempre più frequenti di aggressività ai danni del personale sanitario”.

Il presidente dell’Ordine

Il Presidente dell’Ordine, dottore Renato Mancuso dichiara: “non entro nel merito delle valutazioni della Procura, ma in un momento di proliferazione di atti di aggressione è necessario infondere al personale sanitario da parte di tutte le istituzioni un chiaro messaggio di attenzione che possa contribuire alla necessaria serenità e sicurezza del medico nello svolgimento del suo delicato compito assistenziale. L’Ordine continuerà a svolgere la propria parte”.