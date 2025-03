Banda della spaccata, gioielleria assaltata con un escavatore

Furto con spaccata questa notte, poco prima delle 3, nella gioielleria Pagano, in piazza Garibaldi, ad Agira. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, la banda ha usato un escavatore per scardinare l’ingresso dell’attività commerciale.

La conta dei danni

A quel punto, una volta creatosi un varco si sono intrufolati nel locale che è stato depredato: sono stati portati via numerosi preziosi ma la conta dei danni è ancora in corso. Sono state avviate le indagini per risalire all’identità dei responsabili ma è probabile che si tratti di una banda specializzata, forse originaria di un’altra provincia.