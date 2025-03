Il segretario nazionale della Cgil Landini a Troina

Giovedì pomeriggio, Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, sarà a Troina. Alle ore 15, incontrerà in assemblea i lavoratori dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale. Alle 16.30, al cineteatro Andrea Camilleri, Landini interverrà all’assemblea pubblica, organizzata sempre dalla Cgil, sui cinque quesiti dei referendum dell’8 e 9 giugno (ridurre da 10 a 5 anni di residenza degli immigrai in Italia per ottenere la cittadinanza italiana, eliminazione di alcune regole introdotte dal governo Renzi con Jobs Act modifica di alcune norme sulla sicurezza sul lavoro e le indennità di licenziamento.

Mannino, “l’importanza delle Aree interne”

Il senso di queste iniziative della Cgil con il suo segretario nazionale qui a Troina, lo spiega il segretario regionale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino: “Un’iniziativa che vuole sottolineare l’importanza delle aree interne e dei piccoli comuni in un progetto complessivo di sviluppo, nel cui ambito le difficoltà strutturali che questi soffrono possono trovare soluzione”. Mannino aggiunge inoltre che, con l’incontro di Landini

con i lavoratori dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale, che gestisce i 4200 ettari di boschi sui Nebrodi di proprietà del comune di Troina, “la Cgil accende i riflettori su una municipalizzata che è un simbolo della lotta alla mafia, un esempio virtuoso di un patrimonio sottratto a cosa nostra e rilanciato producendo sviluppo e buona occupazione”.