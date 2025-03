Auser, Sigfrido Fadda è il nuovo presidente

Sigfrido Fadda è il nuovo presidente provinciale dell’Associazione di volontariato Auser , eletto dal congresso tenutosi in un noto locale di Pergusa. Fadda, dirigente storico del sindacato CGIL succede a

Enzo Puglisi il quale lascia per scadenza di mandato.

Il congresso

Il congresso, oltre ai numerosi delegati, è stato animato da Antonio Malaguarnera, segretario provinciale della CGIL che, tra l’altro, ha ricordato l’appuntamento elettorale per i 5 Referendum e da Roberto Di Vincenzo segretario dei pensionati. Le conclusioni sono state tratte dal Presidente Regionale dell’Auser Giorgio Scirpa. Sigfrido Fadda, nel ringraziare per l’elezione, ha rimarcato che i 600 interventi annuali a Enna e altrettanti a Calascibetta, effettuati dai volontari dell’associazione, indicano il radicamento fra i

cittadini dei servizi offerti dall’Auser, senza contare le azioni ( più di mille annuali) di ascolto e di compagnia telefonica a favore di soggetti fragili e privi di copertura familiare.

Il lavoro dei volontari

L’attività svolta dai volontari dell’Auser , prosegue il nuovo presidente, è un ottimo viatico per le varie future azioni in ambito sociale, culturale e formativo. Il mondo del volontariato e del terzo settore ad Enna, conclude Sigfrido Fadda,è numeroso, importante e qualificato. Bisognerà incontrarsi, scambiarsi idee, interventi e progetti, senza intenzioni egemoniche, ma con il solo scopo di offrire servizi sempre migliori. Sarà indispensabile, in proposito, la sinergia e la collaborazione con i vari Enti pubblici. In questa direzione l’Auser lavorerà prontamente.