Bilancio a ditta esterna, Leanza, “violazione e costi aumentati”

La redazione del bilancio consolidato del Comune di Valguarnera, viene conferita ad una ditta specializzata esterna, aumentando sensibilmente i costi amministrativi e per l’ex sindaco Sebo Leanza

costituisce non solo una violazione ma anche un mancato risparmio.

I dubbi dell’ex sindaco

“Con determina n. 66 del responsabile settore Ragioneria- afferma Leanza- la ditta KIBERNETES è stata incaricata ad elaborare il bilancio consolidato per gli anni 2022 e 2023 che deve essere redatto in armonia con le società partecipate, nel caso specifico (Ato idrico, SRR, Gal, Ente Parco Floristella) documento questo propedeutico alla predisposizione del bilancio comunale di previsione 2024/2027.” Da

notare che l’ultimo bilancio consolidato è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera128 del 28/11/2022. “Ma i bilanci consolidati – osserva l’ex sindaco- sono stati sempre redatti dal responsabile del

servizio economico finanziario del Comune. Non è evidente quali siano le motivazioni che abbiano indotto l’attuale responsabile del servizio ad affidare all’esterno competenze che dovrebbero essere proprie.

La disposizione della Corte dei Conti

Tanto da chiedersi? “Come si fa ad affermare la compatibilità dell’impegno con la cassa e con i flussi finanziari derivanti dalle entrate correnti, in assenza dei bilanci 2023 e 2024 che costituiscono

violazione all’art. 183 comma 8 del Tuel? Per altro- conclude- la Corte dei Conti si è già pronunciata nel vietare il conferimento di incarichi esterni per servizi che siano di specifica competenza dei funzionari

pagati dall’Ente. Dico inoltre che la mancata approvazione, come nel caso del Comune di Valguarnera, degli strumenti finanziari entro la tempistica prevista dalla legge, obbliga l’ente al rispetto delle

prescrizioni di legge. Auspico solo che sia il segretario comunale che il collegio dei revisori siano più vigili.”