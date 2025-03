Festa a Valguarnera per i 100 anni di Carmelina

Circondata dall’affetto dei suoi cari, ha tagliato il traguardo del primo secolo di vita la signora Carmelina Cozzo. La cerimonia per l’eccezionale evento si è svolta nell’aula magna del Comune di Valguarnera ove oltre a numerosi parenti, amici e conoscenti era presente la sindaca Francesca Draià, diversi assessori e consiglieri comunali che hanno inteso manifestare nei confronti della signora Carmelina la loro simpatia ed affetto.

E’ nota in paese

La signora Carmelina infatti è molto conosciuta in paese per la sua innata bontà, affabilità e gentilezza. La sua vita è costellata da tanti ricordi belli e brutti, tra questi la prematura morte del figlio Giuseppe e

la 2^ guerra mondiale. Ricordi indelebili per lei e difficili da dimenticare. Di fronte però all’ineluttabilità della vita è stata sempre positiva, sapendo superare i momenti difficili con la fede e la serenità

d’animo. Oggi la signora Carmelina gode ancora di ottima salute, è arguta e di buon umore.

I duri anni della Guerra

Ricorda bene quanto successo a Valguarnera durante la guerra ed il nascondiglio comune di tanti cittadini nelle grotte circostanti. Il suo segreto di lunga vita? L’affetto della famiglia- indica il nipote Filippo- ed una sana alimentazione, senza eccedere più di tanto. A chi le chiede come sta, risponde: “oggi ci siamo, domani chissà, prendiamoci quello che ci manda il buon Dio”.

L’omaggio della sindaca

Tanti gli attestati di stima, e benevolenza ricevuti, tra questi quelli della sindaca Draià che ha organizzato la cerimonia e consegnato la pergamena: “Onorata e felice- ha detto la sindaca- di condividere con la signora Carmelina e la sua famiglia questo traguardo. Buon compleanno a nome di tutta la comunità valguarnerese.” Il nipote Filippo ha voluto ringraziare i numerosi amici presenti “Emozionati e sorpresi della partecipazione di tanta gente e di tanto affetto manifestato, grazie di cuore a tutti”.

Una Santa Messa a coronamento, sarà celebrata domenica prossima in Chiesa Madre, nella sua chiesa Madre. Ma la sorpresa non finisce qui, perché a festeggiare la neo centenaria sono stati presenti durante la cerimonia al Comune altri due ultra centenari, il signor Peppino Di Gregorio che ha compiuto 100 anni parecchi mesi fa e la signora Carmela Catanzaro che ne ha compiuti 105 nel gennaio scorso.