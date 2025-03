Geopolitica, incontro a Barrafranca con Lamberto Rimondini

“La Storia siamo noi?” è il titolo dell’evento in programma il prossimo sabato, 22 marzo, alle ore 18:00, nella sede dell’associazione nazionale Carabinieri di Barrafranca, in Piazza Fratelli Messina. Ospite Lamberto Rimondini, ricercatore indipendente ed esperto di geopolitica che racconta degli interrogativi sulla storia e si riflette sulla narrazione fedele di fatti ed eventi. Un tema fondamentale, dal momento che essa serve a comprendere il presente, capire chi siamo e progettare il futuro.

L’incontro con Lamberto Rimondini, autore di due libri “L’altra Storia d’Italia”, Arianna Editrice, che trattano, in due volumi, la storia del nostro bel paese dal 1802 ai nostri giorni, è uno stimolo per riflettere su eventi e personaggi spesso ignorati o, peggio, stravolti dalla narrazione ufficiale.

L’incontro è organizzato dalla l’associazione culturale apartitica e senza fini di lucro “La Società” che vuole porsi come agorà, laboratorio: un approdo per individui che condividono lo stesso humus culturale, le cui basi includono le colonne portanti della Costituzione Italiana, ovvero le libertà individuali; la sovranità popolare; il lavoro quale strumento di promozione umana e sociale; lo sviluppo della cultura, dell’arte, della scienza e della ricerca; i nuclei familiari quali crogioli primi e fondamentali della società; la salute come imprescindibile diritto dell’individuo. Principi costituzionali sempre più disattesi, ignorati, o, peggio, negati.