San Giuseppe a Valguarnera, ecco come cambia la viabilità

Per la imminente festa di San Giuseppe che si celebrerà a Valguarnera nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 marzo, per consentire durante il weekend di accogliere dall’intera isola un numero elevato di persone, il Comune ha predisposto un apposito piano sicurezza, in particolare per la cavalcata delle ore 12 di domenica.

L’esodo verso Valguarnera

L’assessore allo Sport e turismo Gianluca Arena in una nostra interista ha affermato che le aspettative di quest’anno saranno in linea con quelle degli anni precedenti, ovverossia soddisfacenti. Nel particolare si aspettano circa 250 camper provenienti da tutta la Sicilia, una ventina di pullman e tantissime auto private. In tutto si prevedono alcune migliaia di visitatori. Per la cavalcata di domenica- informa l’assessore- saranno utilizzate ai bordi delle strade 650 transenne fornite dalla protezione civile

regionale e saranno impegnati un centinaio di uomini della stessa protezione che collaboreranno con la polizia municipale. Tutto ciò per assicurare la massima sicurezza.

La viabilità

I turisti provenienti in pullman saranno fatti scendere in piazza Luigi Sturzo, sede della stazione degli autobus con i mezzi che successivamente andranno a parcheggiare nell’area della stazione di servizio di Paparanza. I camper invece saranno fatti alloggiare nelle vie adiacenti il villaggio Aldisio ed in via

Concezione. Sarà messo pure a disposizione un furgoncino della protezione civile per accompagnare in caso di necessità i visitatori nei luoghi di parcheggio. L’assessore Arena comunica pure che nella

giornata di domenica dalle ore 9 in poi, via Angelo Pavone sarà teatro di esposizione di macchine d’epoca schierata a spina di pesce, mentre via Sant’Elena sarà luogo di ristorazione con tante paninerie allestite

ed i numerosi bar a disposizione.

Tutti gli eventi

Gli eventi principali oltre alla famosa cavalcata, alla processione della Sacra Famiglia di domenica

ed ai famosi “m’braculi” con tanto di cavalli bardati a festa che portano del grano al Santo protettore in segno di devozione, saranno le 9 tavolate allestite da chi intende sciogliere un voto o ricevuto una

grazia. Tra le principali, come abbiamo già accennato, quella allestita dalla parrocchia San Giuseppe (in sacrestia), dal Comune (aula consiliare), dall’istituto comprensivo Mazzini (plesso Pavone) dalla

Casa Museo Caripa (via Turati) e dalla Pro Loco Terre di Carrapipi (piazza colonnello Tuttobene-ex carcere).

Le tavolate

Le tavolate come da tradizione potranno essere visitate nella serata di sabato e degustate la domenica mattina. “Abbiamo curato l’organizzazione nei minimi particolari e senza lasciare nulla al caso, privilegiando in primis la sicurezza dei visitatori durante la cavalcata, con le numerose transenne messe a bordo strada – ha dichiarato l’assessore Arena- Spero che tutto vada per il meglio e che le migliaia di visitatori possano tornare a casa soddisfatti per una manifestazione che non ha eguali in tutta la Sicilia.”