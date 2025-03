Servizio di Medicina Veterinaria, aumento ore per 3 specialisti

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna potenzia il Servizio di Medicina Veterinaria, un settore fondamentale per la tutela della salute animale e pubblica. In virtù della normativa vigente, sono state attribuite 14 ore settimanali in aumento a tre medici specialisti del Dipartimento di Prevenzione Veterinario.

La direzione dell’ASP ha deliberato il significativo incremento orario, tenendo conto dell’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro, che regola i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie, e dando seguito alla richiesta avanzata dal Direttore del Dipartimento che ha evidenziato la necessità di potenziare la branca di Sanità Animale in seguito alla riduzione di orario concessa a un medico veterinario titolare.

Primi nella graduatoria stilata, i medici veterinari Giuseppe Felice, Maria Luana Paradiso e Angelo Meli, attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato, hanno, pertanto, aumentato il loro monte ore settimanale, per offrire un servizio ancora più efficiente e tempestivo ai cittadini. Questa azione, immediatamente esecutiva, rappresenta un chiaro segnale dell’attenzione e dell’impegno della direzione dell’ASP di Enna verso la medicina veterinaria, un ambito specialistico di vitale importanza per la salvaguardia della salute nella provincia ennese.