Come evitare le truffe agli anziani, incontro a Montesalvo

Continuano gli incontri programmati in queste settimane dal Comando Provinciale Carabinieri di Enna unitamente alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, finalizzati alla prevenzione ed il contrasto alle truffe agli anziani con il metodo del finto maresciallo.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 27 marzo 2025 alle ore 19 a Enna, presso i locali parrocchiali della Chiesa di San Leonardo a Montesalvo. L’appuntamento è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Associazione Fundrò, che opera con impegno nel quartiere in favore degli anziani. Nella circostanza verrà illustrato dai soci dell’A.N.C. e da carabinieri in servizio come difendersi dalle truffe, avviate mediante contatti telefonici, con i quali viene carpita la buona fede di anziani con l’escamotage di un presunto incidente stradale provocato da un familiare della vittima con conseguenti lesioni nei confronti di una terza persona.

La vittima, infatti, è raggiunta telefonicamente sulla propria utenza dapprima da uno dei malfattori il quale, qualificatosi come “maresciallo dei Carabinieri”, propone al fine di porre in libertà il figlio nel frattempo arrestato per aver provocato l’incidente, di preparare una somma di denaro per rimetterlo in libertà, soluzione successivamente confermata da altri complici. Tutti coloro che sono interessati sono invitati a parteciparvi.