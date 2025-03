Villarosa, tre consiglieri aderiscono alla Dc

di Giacomo Lisacchi

La maggioranza in consiglio comunale di Villarosa che appoggia il sindaco Costanza da ieri è meno civica e più politica. In apertura di seduta, infatti, i consiglieri Alberto Di Nicolò (ricopre anche la carica di assessore), Angelo Riccardo Zaffora e Veronica Giannone hanno ufficialmente costituito il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana.

Il loro percorso politico

Eletti nella lista civica “Ricominciamo insieme”, che ha portato alla vittoria il sindaco Costanza nel giugno del 2022 con la costituzione del gruppo consiliare della D.C., prendono una posizione politica chiara, pur rimanendo all’interno della maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale.

Zaffora capogruppo

“Questa scelta non è un allontanamento dalla coalizione –si legge in una nota- ma un impegno a lavorare all’interno della maggioranza con un’identità politica più definita”. Quindi, con la costituzione del gruppo consiliare, hanno nominato Zaffora capogruppo. “La sua esperienza (ndr è stato presidente del consiglio nella passata legislatura) e il suo impegno costante -si legge ancora- per la comunità, ci rendono sicuri che potrà svolgere questo ruolo con grande serietà e capacità di rappresentanza”.

Il ringraziamento a Cuffaro

A sua volta Zaffora ha tenuto ringraziare i consiglieri Di Nicolò e Giannone e tutta la Dc di Villarosa per avergli “dato il privilegio di ricoprire questo ruolo”. “Ma soprattutto ringrazio -ha sottolineato- la dirigente nazionale, dott. Caterina Seminara, e il presidente Cuffaro per avermi coinvolto in questo ambizioso progetto politico. La fiducia che oggi mi avete dato, vi assicuro che non sarà da me delusa.

Andremo avanti ogni giorno sia come partito che come coalizione politica tutti in un’unica voce a

servizio delle comunità di Villapriolo e Villarosa”.

Insomma, la maggioranza nel civico consesso villarosano da soggetto civico è diventato a tutti gli effetti politico considerato che la presidente Lorena Pignato è dirigente di Fratelli d’Italia, mentre il vice sindaco Giuseppe Ippolito e l’assessore Paola Giadone sono del Pd. Non hanno ancora preso posizione i consiglieri D’Alù e Gallea. Intanto, sulle ali dell’entusiasmo per le numerose adesioni la DC villarosana domenica 30 marzo si accinge a celebrare il congresso comunale.