Festival del libro e della lettura, al via la kermesse culturale

Al via, da domani, lunedì 24 marzo, il XIV festival del libro e della lettura con un calendario ricco di eventi destinati agli alunni delle scuole ma anche alla città. Sei incontri con gli autori, Monica Barbera, insegnante di Leonforte e autrice di due libri per i più piccoli, Elisa Di Dio, docente e scrittrice ennese, lo scrittore milanese Marco Erba, che torna ad Enna per la terza volta, l’artista ennese Daniela Guglielmaci, la formatrice palermitana che lavora con i bambini, Stella Lo Sardo e l’illustratrice catanese Tiziana Rapisarda incontrano gli allievi della scuola primaria dell’istituto comprensivo De Amicis, scuola primaria, del plesso De Simone di Villarosa e del plesso Garibaldi di Enna, dell’istituto professionale di Stato Federico II di Enna., della scuola primaria dell’istituto comprensivo Santa Chiara, plessi Valverde e Sant’Onofrio.

Alle 09,30 il festival entra in carcere con uno spettacolo teatrale, messo in scena dai detenuti della Casa circondariale Luigi Bodenza, dal titolo “Sogni appesi” destinato agli alunni del Federico II e del liceo scientifico Farinato di Enna che si terrà proprio dentro il carcere. Nel pomeriggio è sempre Tiziana Rapisarda a tenere un laboratorio, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, per i bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo Santa Chiara, plesso Sant’Onofrio. Alle 17,30, al comune di Assoro, gli artisti- musicisti Veronica Caggia e Margherita Moncada, propongono lo spettacolo “A colpi di mantice, Una zuppa di sasso”, letture e musica per i bambini della scuola dell’infanzia e nonni, produzione Santa Briganti. E sempre nel pomeriggio, alle ore 18:00, un appuntamento aperto a tutti, al caffè letterario Al Kenisa, con il libro “Lo schiaffo, La memoria di una donna araba tra colonialismo e resistenza”, Mediter Italia editore, con la partecipazione dell’autrice, psichiatra, psicoanalista,

antropologa e scrittrice, Rita El Khayat. Conversa con l’autrice, Loredana Trovato, ordinario di lingua e traduzione francese dell’Università di Messina. Questo appuntamento è nell’ambito del progetto Biblioinsieme, in collaborazione con il comitato di Enna della Società Dante Alighieri. La XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura in programma ad Enna dal 24 al 29 marzo è organizzata dall’associazione culturale APS, Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno, in collaborazione con il Comune di Enna, Città che legge 2024-25-26 e 12 Istituti Scolastici delle province di Enna, Caltanissetta e Ispica, tre nidi e Condensed Studio Partner. Il festival, che si svolge prevalentemente nelle scuole, è aperto a tutti nei numerosi appuntamenti pomeridiani.