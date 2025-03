L’Enna perde il pelo ma non il vizio e va in bianco

E’ cambiato l’allenatore ma le cose per l’Enna restano immutate: prosegue non solo la striscia di risultati senza vittoria ma soprattutto l’aridità del reparto offensivo.

Domenica riposo per i gialloverdi

E’ finita in parità, 0-0, la gara in trasferta contro il Paternò, squadra che naviga in acque molto tranquille e domenica i gialloverdi osserveranno il turno di riposo perché in calendario era previsto l’incontro con l’Akragas che ha abbandonato il torneo, falsando il campionato.

Cicirello spreca

La formazione di Passiatore ha, comunque, retto sotto l’aspetto difensivo ed ha anche avuto delle possibilità di andare in vantaggio, specie nel primo tempo, al decimo ma Cicirello non è riuscito a concretizzare così come Nardella intorno alla mezz’ora di gioco. Insomma, segnare non è la specialità della casa.

Ripresa senza sussulti

Nella ripresa, gli allenatori hanno cambiato il volto alla loro squadra con dei cambi, Passiatore ha mandato in campo Casadidio e Cristiano al posto di Aperi e Nardella e poi al 28esimo è entrato Timmonieri per De Souza ma i gialloverdi sono stati poco pericolosi ed il Paternò non è riescito a pungere. La classifica si fa sempre più pericolosa e dopo il turno di riposo l’Enna andrà in trasferta contro il Sambiase.