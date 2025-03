Un’esplosione si è verificata nel pomeriggio in una palazzina a Pergusa. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Enna la deflagrazione è avvenuta per una fuga di gas da una bombola. Una persona è rimasta ferita ma stando al bollettino medico le sue condizioni non sono gravi. “Sono in corso gli accertamenti per verificare i danni nella struttura” fanno sapere dal comando provinciale dei pompieri.