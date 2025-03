Grande Sicilia a Enna, Lombardo lancia Colianni nella giunta Schifani

L’ex vicesindaco di Enna, Francesco Colianni, pronto ad entrare nella giunta del presidente della Regione, Renato Schifani.

La convention ad Enna di Grande Sicilia

Prenderà il posto dell’assessore all’Energia ed ai rifiuti, Roberto Di Mauro, la cui sostituzione è nell’aria da settimane e come riporta nell’edizione di stamane il quotidiano La Sicilia, Raffaele Lombardo, in occasione della presentazione di Grande Sicilia ad Enna a cui hanno preso parte anche gli altri due leader, Gianfranco Micciché e Roberto Lagalla, ha ammesso che Colianni è in lizza per la sostituzione anche se ha fatto pure i nomi di Luigi Genovese e Antonio Scavone come possibili candidati.

L’annuncio

Lo stesso ex presidente della Regione ha anche spiegato che l’incarico di Di Mauro, presente all’incontro di ieri alla Kore, era a tempo, “metà legislatura”. Si attende l’annuncio che potrà avvenire nel corso della settimana.