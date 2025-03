Don Fabio Attard nuovo Rettor Maggiore dei Salesiani, gli auguri di Don Bosco 2000

L’Associazione Don Bosco 2000 si unisce alla gioia e alla speranza di tutta la Famiglia Salesiana per l’elezione di Don Fabio Attard come nuovo Rettor Maggiore. Una guida esperta, profonda conoscitrice del carisma di Don Bosco, chiamata oggi a custodire e rilanciare una missione educativa e pastorale presente in oltre 130 Paesi del mondo.

Un ringraziamento sentito va a Don Ángel Fernández Artime, che ha servito con dedizione e visione la Congregazione Salesiana, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tanti giovani e operatori.

Al nuovo Rettor Maggiore, Don Fabio Attard, rivolgiamo un augurio sincero di buon cammino: “Che il tuo servizio sia luce per i giovani e forza per chi lavora al loro fianco, nel segno di Don Bosco”.

“In questo passaggio importante per tutta la Famiglia Salesiana, vogliamo rinnovare il nostro impegno come Don Bosco 2000: essere testimoni attivi del sogno di Don Bosco tra i giovani più fragili, in Italia come in Africa. A Don Fabio Attard assicuriamo la nostra preghiera e la nostra collaborazione, certi che insieme potremo continuare a seminare speranza dove più ce n’è bisogno. Siamo parte di un’opera più grande, che unisce educazione, accoglienza e futuro” ha commentato Agostino Sella presidente dell’associazione.

Con fiducia e spirito di comunione, ci stringiamo attorno a tutti i Salesiani del mondo, certi che insieme possiamo continuare a costruire ponti di speranza, educazione e futuro.