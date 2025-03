Agira piange Paola, l’ultimo saluto alla donna, lutto cittadino

Saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa Reale Abbazia di San Filippo, ad Agira, i funerali di Paola Marchese, la 35enne di Agira vittima di un drammatico incidente mortale avvenuto sulla A19. A schiantarsi la macchina della donna, che era insieme al marito poi ricoverato al Cannizzaro di Catania, contro quella di un’altra persona, rimasta ferita in modo non grave.

Lutto cittadino

Il sindaco di Agira, Maria Greco, ha proclamato il lutto cittadino per questa tragica scomparsa che tocca l’intera comunità. Il pensiero va al figlio della coppia, un bambino di 7 anni, che era a scuola quando sua madre ha perso la vita. L’associazione San Filippo di Agira ha reso noto che la Via Crucis prevista per venerdì 28 marzo è stata rinviata a venerdì 4 aprile.

Il cordoglio

“Ci uniamo al dolore della famiglia Marchese Caramela per la prematura scomparsa di Paola” si legge sulla pagina social dell’associazione. Tante le testimonianze di cordoglio, tra quelle dell’Asd Agira, squadra in cui gioca il figlio della donna ed il Circolo operaio di Agira.