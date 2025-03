Scontro tra 2 auto sulla A19, morta una donna, 2 feriti, tratto chiuso ad Agira

Una donna è morta in un drammatico incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 11,30 sulla A19, in prossimità dello svincolo di Agira in direzione Catania.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, c’è stato un impatto tra due macchine e ad avere la peggio è stata la donna ma ci sono altri due feriti: uno è stato trasportato con l’elisoccorso in un ospedale di Catania, l’altro è stato condotto nell’ospedale di Enna.

L’intervento dei vigili del fuoco

La A19 è chiusa in quel tratto: “il traffico è indirizzato su viabilità locale” spiegano dall’Anas. Sul posto, oltre al personale dell’Anas, ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno prestato soccorso alle vittime.