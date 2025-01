Incidente sulla A19, tre mezzi coinvolti, 2 feriti, uno è grave

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, sulla A19 tra gli svincoli di Agira e Catenanuova, in direzione Catania.

Cosa è accaduto

Per cause che sono al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrati un furgoncino che trasportava frutta, una vettura ed un furgone.

I feriti

Sono due le persone che sono rimaste ferite, una di questa, rimasta incastrata nella propria vettura, è stata soccorsa dai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, per poi essere trasferita in elisoccorso in ospedale. L’altro ferito è stato accompagnato nell’ ospedale di Enna.