Nebbia fitta sulla Sp4, incidente tra più mezzi, ci sono feriti

Un incidente stradale si è registrato sulla Provinciale 4, a ridosso della villa Arena, tra Enna e Valguarnera. Nello scontro sono rimasti coinvolti alcuni mezzi e ci sono anche diversi feriti ma sulla dinamica dell’impatto e sulle condizioni dei feriti ci sono gli accertamenti in corso delle forze dell’ordine.

La nebbia

A causare l’incidente una fitta nebbia che si è posato su una grossa fetta del territorio, da Piazza Armerina ad Enna, passando per Valguarnera. E’ stato lanciato un appello alla prudenza per via delle condizioni di visibilità pessime.