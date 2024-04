Massi sulla Sp4, strada chiusa, traffico in tilt

Quella di oggi è una giornata da bollino nero per la viabilità nell’Ennese. In mattinata, dei calcinacci caduti da una galleria sono finiti sul tratto della Provinciale 4, in contrada Grottacalda, tra Enna e Piazza Armerina, sulla Pergusina, nel territorio di Enna.

I lavoro dei tecnici

I tecnici sono stati costretti a chiudere il tratto che per motivi di sicurezza e stando ad alcune fonti la strada dovrebbe essere riaperta nelle prossime ore. Naturalmente, questo ha creato tanti disagi alla circolazione, in molti sono stati costretti a cambiare itinerario.

I disagi

Gli automobilisti sono stati costretti a compiere un giro lunghissimo per raggiungere Enna o Piazza Armerina: si tratta, in particolare, di insegnanti. “Abbiamo allungato di circa 25 km – riferisce un testimone a ViviEnna – essendo stati costretti a prendere la strada di Mulinello, passando poi per Valguarnera”.

Chiusa la A19

Nelle prime ore del mattino, un camion si è ribaltato sulla A19 ed è stato necessario chiudere il tratto in prossimità dello svincolo di Enna.