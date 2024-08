Tragedia in Lombardia, leonfortese muore in un incidente stradale

Una vera sciagura si è abbattuta a Leonforte a causa della morte ad Albiolo, in provincia di Como, di Marco Gazzana, 31 anni, leonfortese, travolto da una macchina mentre era in sella al suo scooter con cui stava per recarsi al lavoro.

Aveva lasciato il suo paese per lavoro

L’uomo aveva deciso di lasciare il suo paese e si era trasferito a Solbiate con Cagno, in provincia di Como: era frontaliere in Svizzera dove andava a lavorare ma la sua vita si è spezzata in un tratto di strada della Lombardia per cause che sono al vaglio dei carabinieri.

Il soccorso e poi la morte

E’ stato soccorso e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il suo trasferimento all’ospedale di Varese ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo: il suo cuore ha cessato di battere. La procura di Como ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale mentre i mezzi, lo scooter della vittima e la macchina, sono stati sequestrati. Il conducente dell’auto è risultato negativo al controllo con l’etilometro.