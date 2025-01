Incidente sulla A19, tratto chiuso e poi riaperto, un uomo in ospedale

Autostrada chiusa e poi riaperta in prossimità dello svincolo di Enna, in direzione di Catania, per un incidente che ha coinvolto questa mattina alle 10 un camion.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Enna, il conducente, dopo aver frenato, ha perso il controllo del Tir, poi finito contro il guard-rail. L’uomo è rimasto incastrato nella sua cabina e si è reso necessario l’arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna per soccorrere il ferito ed estrarlo dal mezzo.

L’elisoccorso

E’ stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso, per cui la Polizia stradale ha disposto la chiusura del tratto della A19 per consentire al personale medico di intervenire. Il conducente è stato condotto in ospedale con il velivolo ma non si conoscono con esattezza le condizioni di salute. A quel punto, è stato riaperto il tratto di strada ma ci sono code di auto che stanno rallentando la circolazione