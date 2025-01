Corsa ai saldi, sulla A19 code di un 1,5 km al Dittaino

Con l’inizio dei saldi, al via da oggi, è partita la corsa agli acquisti e come spesso capita il Sicilia Outlet Village diventa una delle mete più gettonate. Tantissime le auto che, a partire dalle prime ore del mattino, si sono dirette verso il centro commerciale, nel territorio di Agira, e così si sono formate delle lunghissime code sulla autostrada A19 in prossimità dell’uscita del Dittaino.

Le code e le previsioni per domani

Secondo una prima stima c’è un serpentone di circa 1,5 km in direzione di Palermo ma si teme che, nel corso del fine settimana, coincidente con la fine delle festività, potranno esserci code anche nella direzione opposta. Gli agenti della Polizia stradale di Enna e dell’Anas sono sul posto per garantire la sicurezza in questa zona, proprio per evitare incidenti.

La corsa agli sconti fino al 15 marzo

La corsa all’affare si concluderà il 15 marzo: è quanto prevede un decreto dell’assessore regionale delle Attività produttive, EdyTamajo, in linea con le direttive nazionali, garantendo così uniformità con la maggior parte delle regioni italiane.

I dubbi del Codacons sugli affari

I saldi invernali, però, “non vedranno l’attesa impennata delle vendite e si manterranno invece all’insegna dell’incertezza, visto che le tasche degli siciliani sono già state svuotate dalle feste natalizie, con le speranze dei commercianti che rischiano di infrangersi di fronte a una realtà ben diversa”, afferma il Codacons. “Non ci sarà alcun picco negli acquisti: il periodo dei saldi arriva a ridosso del Natale, con i budget delle famiglie già erosi dai rincari delle scorse settimane, come confermano anche i dati delle partenze – spiega Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons – i portafogli dei siciliani sono già vuoti dopo le feste di fine anno, e gran parte degli acquisti sono già stati anticipati alla settimana del Black Friday: rimane poco, e spesso niente, da destinare ai saldi