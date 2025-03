Morta in un incidente volontaria della Protezione civile, cordoglio a Enna

Una giovane di 24 anni di Belpasso, Josephine Leotta, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto stamane sulla Siracusa-Catania, in prossimità della galleria San Demetrio, nel territorio di Catania. La giovane è rimasta coinvolta in un maxi tamponamento tra 2 tir e 5 auto, tra cui la sua, una Toyota Aigo, schiacciata tra i mezzi pesanti. Non ha avuto scampo la 24enne che era una volontaria della Protezione civile, per cui il suo decesso ha lasciato sgomenti anche ad Enna.

Il cordoglio

“La nostra associazione si stringe alla famiglia di Josephine, strappata alla vita – dice il direttore dell’Ente Corpo Volontari Protezione civile Enna, Alessandro Battaglia – I nostri volontari appartengono al nostro mondo, fatto di solidarietà, servizio e condivisione. Siamo addolorati per questa grave perdita, per la prematura fine di una vita , spezzata nei suoi anni più belli. Oggi tutta la protezione civile è a lutto”.

Un’onda di solidarietà

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la giovane vittima; il dipartimento regionale Protezione Civile ha espresso il proprio cordoglio con parole cariche di dolore: “Josephine Leotta, di soli 24 anni, volontaria del gruppo comunale di protezione civile di Belpasso ci ha lasciati questa mattina a causa di un tragico incidente stradale. La sua giovane vita si è spezzata mentre si recava a Siracusa per frequentare l’università. Domenica scorsa, il suo ultimo servizio di Volontariato; Josephine aveva dedicato otto ore del suo tempo, affrontando il freddo, ad assistere la popolazione sull’Etna durante l’eruzione vulcanica, dimostrando encomiabile altruismo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo impegno instancabile per gli altri. Il direttore generale Salvo Cocina, a nome di tutto il Dipartimento, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, partecipando al loro immenso dolore. Josephine, un angelo strappato troppo presto alla vita, resterà per sempre nei nostri cuori”