Maria Santissima Addolorata, l’associazione compie 50 anni

Cinquant’anni come oggi (26 marzo 1975) nasceva a Calascibetta l’Associazione Maria Santissima Addolorata, che onora la Vergine Maria nel ruolo della madre addolorata. Una devozione mariana che viene celebrata il 15 settembre di ogni anno. Fu Papa Pio X a stabilire questa data, ma, come riportano gli scritti, il culto all’Addolorata esisteva già alla fine dell’XI secolo.

I fondatori

A Calascibetta era il 26 marzo del 1975 quando tredici cittadini (Michelangelo Petralia, Carmelo Butera, Vittorio Folisi, Valerio Mantegna, Antonio Micalizzio, Rosario La Paglia, Enrico Borghese, Antonino Folisi, Sebastiano Senofante, Giuseppe Folisi, Antonino Senofante, Calogero Butera, Guglielmo Butera) diedero vita all’atto costitutivo per la fondazione di una congregazione religiosa che, nel giorno del Venerdì Santo,

accompagna, in processione, il fercolo della Madonna Addolorata. La Madonna e il Cristo Morto, in

quello che viene considerato uno dei riti religiosi più toccanti e partecipati dalla comunità xibetana.

Gli iscritti

Nell’arco di tutti questi anni, l’Associazione ha avuto 80 iscritti, oggi, per cause fisiologiche, ne conta 60,

tra loro diverse donne. Presieduta attualmente da Giuseppe Di Venti, l’Associazione, in occasione dei

cinquantanni dalla fondazione, ha messo in atto una serie di appuntamenti religiosi e culturali, uno dei

quali prevede una mostra fotografica che verrà inaugurata oggi, nella chiesa di San Giuseppe, e rimarrà

aperta ai visitatori sino a Pasqua. Altro momento culturale riguarda il concorso riservato agli studenti

xibetani della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il presidente

“Abbiamo pensato di coinvolgere l’istituzione scuola e di conseguenza i ragazzi, futuro della nostra società- ci spiega il presidente dell’Associazione Giuseppe Di Venti- Il concorso, che prevede lo svolgimento di elaborati scritti, ha lo scopo di mantenere alta la pietà popolare a Calascibetta, nonché invogliare i giovani ad avvicinarsi alle tradizioni religiose”. Il cinquantesimo dell’Associazione, che avrà il culmine quest’oggi, ha avuto inizio lo scorso 15 settembre, festa dell’Addolorata. Lo scorso 16 marzo il prosieguo con un incontro dal tema: Maria presso la Croce, spiritualità e pietà popolare nel culto all’Addolorata, il cui relatore è stato Don Mario Alcamo, mentre domenica scorsa si è avuta a Calascibetta la presenza del vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, che ha presieduto, nella Regia Cappella Palatina, la celebrazione eucaristica, ricordando il ruolo della Madonna Addolorata, partecipe delle sofferenze del figlio Gesù Cristo durante la passione e crocifissione. Oggi, infine, la solenne messa nella chiesa di San Giuseppe, alle 19:00, e la successiva inaugurazione della mostra fotografica.