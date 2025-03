Dubbi su agevolazioni della Tari, Leanza scrive ai consiglieri

L’ex sindaco Sebo Leanza non si ritiene soddisfatto delle risposte della segretaria comunale sulle agevolazioni Tari destinate agli utenti e scrive ai consiglieri comunali chiedendo loro una discussione in consiglio. “Da oltre due anni- scrive- con reiterate note ho richiesto informazioni sull’argomento

sentendomi rispondere dalla segretaria di aver soddisfatto ampiamente ogni mia richiesta. Questo mi ha indotto a scrivere al consiglio comunale, essendo certo che la questione relativa alla gestione della tariffa e quindi al costo che si riversa sull’utenza sia di loro interesse, considerato che la segretaria comunale si è limitata a comunicare solo le modalità di incentivazione per chi conferisce frazioni riciclabili all’ecopunto. Non quanto io chiedevo.”

Le agevolazioni

Per l’ex sindaco la situazione è ben diversa. Le agevolazioni riconosciute agli utenti che conferiscono all’ecopunto- sostiene- vengono ricaricate a tutta l’utenza valguarnerese che di fatto è penalizzata rispetto alla tariffa determinata dagli organi amministrativi. Per Leanza tutto ciò è un arbitrio da parte del settore economico- finanziario che senza alcun atto amministrativo provvede a compensare con le rate di saldo l’importo dovuto dalla tariffa. Ovverossia, gli sconti in bolletta che godono gli utenti che conferiscono all’ecopunto, vengono fatti pagare a tutta l’utenza. Secondo Leanza tutto ciò è incongruo

perché “le agevolazioni dovrebbero essere a carico del bilancio comunale e non fatte pagare agli utenti che di per sé sono virtuosi effettuando la differenziata con la raccolta porta a porta”.

L’ecopunto

Leanza inoltre tiene a sottolineare un altro aspetto riguardante il costo della stazione ecopunto.

“Questa- continua- istituita nel 2018 ha un costo di 80 mila euro all’anno che viene aggiunto al costo del servizio che pagano gli utenti. Il Comune per i periodi successivi ha incassato oltre 140 mila euro e quindi mi chiedo: queste somme sono state utilizzate per pagare il costo del servizio detraendoli dalla

tariffa degli utenti o piuttosto servono a finanziare altro genere di spese?”. Ed ancora: esiste una determina che certifichi a fine anno il costo del servizio al fine di verificare il costo Tari con il costo sostenuto?” Ai consiglieri comunali l’ex sindaco demanda il compito di verificare.