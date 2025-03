Ex Provincia, il Pd sceglie Capizzi per la corsa alla presidenza

di Giacomo Lisacchi

E’ il sindaco di Calascibetta, Piero Capizzi, la persona scelta dal Partito Democratico per diventare il presidente del Libero Consorzio di Enna.

La decisione

A comunicare il nome di Capizzi è la segretaria provinciale del partito, Katya Rapè: “A seguito del mandato ricevuto dalla Direzione provinciale, e dopo un ampio confronto interno, il partito ha scelto in modo unitario di candidare alla presidenza del Libero Consorzio per le elezioni del 27 aprile l’avvocato Piero Capizzi”.

Rapè, “figura autorevole”

“Una figura autorevole –dice Rapè-, di grande esperienza e competenza, capace di offrire una guida solida e responsabile per il nostro territorio. Ancora una volta, il Partito Democratico ennese si presenta compatto ai grandi appuntamenti elettorali, anteponendo gli interessi della comunità a quelli individuali. Siamo una forza politica radicata e presente, che lavora con determinazione per il bene del territorio e per garantire risposte concrete ai cittadini. Dopo la soppressione delle province –aggiunge ancora Rapè-, è essenziale restituire centralità e vigore a questo ente affinché possa tornare a essere un motore di sviluppo e crescita. Scuola, viabilità e sviluppo del territorio devono tornare al centro dell’agenda politica. Per questo, rivolgiamo un appello a tutte le forze progressiste e moderate affinché condividano con noi un progetto di rilancio concreto e ambizioso per il nostro territorio. Il PD è pronto a fare la sua parte con serietà, visione e responsabilità”.