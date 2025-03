Sp2, non è un pesce d’aprile, apertura parziale giorno 1

La strada provinciale 2, che dal bivio Kamut porta sino a Enna, sarà parzialmente percorribile a partire da martedì 1 aprile e verrà riaperta in un solo senso di marcia per accedere alla città. Per uscire da Enna alta gli automobilisti dovranno continuare a usufruire, per il momento, di Via Pergusa, della Monte Cantina e della Provinciale 51 (detta San Calogero). Burocrazia permettendo, l’arteria potrebbe riaprire lunedì pomeriggio, 31 marzo, ma alla data di oggi l’ufficialità è prevista giorno uno aprile.

La decisione

E non si tratta del classico pesce d’aprile. Lo ha deciso il comitato tecnico, a seguito di un sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere. Così, dopo una serie di interventi, anche da parte dei rocciatori, i quali hanno lavorato con celerità per pulire il costone e metterlo in sicurezza, dove è stato rinvenuto persino un frigorifero, a dimostrazione della mancanza di senso civico di alcune persone, i tecnici del Comune di Enna, quelli del Libero consorzio, insieme al Comandate della Polizia Municipale e

all’assessore ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo, hanno pensato bene di riaprire l’arteria, in un solo

senso di marcia, con largo anticipo rispetto al previsto. Entrambe le carreggiate saranno percorribili entro Pasqua. Gli operai stanno infatti completando gli ultimi interventi.

L’assessore Palermo, “lo avevo anticipato”

“Come avevo anticipato nei giorni scorsi- spiega l’Assessore Palermo – abbiamo effettuato il sopralluogo alla presenza dell’Ing. Carania per la ex Provincia Regionale di Enna, della dirigente della Polizia Locale, dott.ssa Voria, dell’ufficio tecnico comunale e della ditta esecutrice dei lavori, determinando la possibilità di riaprire parzialmente al transito veicolare la Sp 2 limitatamente alla corsia in direzione Enna alta in modo da garantire la necessaria sicurezza agli automobilisti che transiteranno a lavori ancora in corso”. Tale parzializzazione del transito veicolare si protrarrà fino a fine lavori – conclude la Palermo – ovvero fra una decina giorni e, comunque, entro Pasqua”.

Gli automobilisti

“Quella di aprire la strada è una scelta di buon senso” spiegano diversi automobilisti. La Provinciale 2 era stata chiusa a seguito della caduta, dal costone che sovrasta la strada, di materiale fangoso e qualche arbusto. La rottura di un tubo, che convoglia l’acqua piovana proveniente dal “Belvedere Marconi”, sarebbe stata la causa dello smottamento del terreno. Dunque, ad inizio della prossima settimana gli automobilisti provenienti dalla zona nord del territorio, per recarsi nel capoluogo, non dovranno più attraversare Enna Bassa. Si eviteranno così le lunghe code mattutine. A dimostrazione che, quando gli Enti e la politica fanno squadra, le problematiche vengono risolte nel più breve tempo possibile.