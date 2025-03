Frana sulla Sp2, affidati lavori, finiranno il 19 aprile

L’amministrazione comunale di Enna ha affidato all’impresa Gallone di Enna i lavori di messa in sicurezza della pendice sovrastante la Sp2 franata a seguito del maltempo abbattutosi ad Enna l’8 marzo causando la chiusura della strada, in corrispondenza del bivio Kamut.

Il costo e la durata

Gli interventi, che costeranno poco più di 79 mila euro e dovranno essere conclusi il 19 aprile, e sono assolutamente necessari, del resto, come emerge nella determina del Comune, “nella scarpata di monte interessata dal movimento franoso risultano presenti ulteriori detriti, vegetazione e alberi, nonché tratti della rete paramassi che comportano potenziale pericolo, in caso di caduta, per la sicurezza della circolazione stradale sulla viabilità sottostante”.

La pericolosità

Lo stesso Comune assicura che è necessario “ripristinare la rete paramassi al fine di trattenere ulteriori detriti che potrebbero riversarsi sulla strada e rimuovere i detriti e gli alberi che risultano in precario equilibrio nonché mettere in sicurezza il versante interessato”.