Disagi sulla Sp2, “un semaforo per limitare le code”

“Agli Enti preposti chiediamo che vanga installato un semaforo provvisorio, nel tratto della Strada provinciale 2, al fine di evitare i numerosi disagi che giornalmente vanno incontro gli automobilisti”. Sono continui, oramai, gli appelli al buon senso dei pendolari, ma anche degli stessi residenti che quotidianamente si spostano da Enna.

La chiusura della Sp2

Con la chiusura della Provinciale 2, i problemi maggiori sono per coloro che la mattina debbono raggiungere il capoluogo, con la fila delle macchine che inizia subito dopo lo svincolo autostradale, perché attualmente l’unica strada di accesso è quella che attraversa Enna Bassa. E nonostante la Polizia Municipale si sia messa al lavoro dal primo giorno della chiusura della strada, veicolando il traffico a Enna Bassa, i ritardi per chi proviene soprattutto dall’area nord del territorio ennese sono all’ordine del giorno. A pagare di più sono gli impiegati e gli alunni delle scuole, ma anche coloro che hanno un’attività lungo la Provinciale 2, come il gestore del distributore di benzina nei pressi del bivio Kamut, il quale ha visto quasi azzerare gli incassi.

L’appello all’assessore Scillia

Così, in attesa che il costone che sovrasta la Provinciale venga ripulito, cercando inoltre di verificare se le cause della caduta dei detriti lungo l’arteria siano da attribuire ad un possibile sversamento di materiale fognario proveniente da privati, il semaforo, che consentirebbe il doppio senso di circolazione, rappresenta una soluzione adeguata. Non fosse altro perché, alcuni anni fa, sempre nello stesso tratto e per la stessa problematica, questa soluzione è stata praticata. Aprire l’arteria prima delle festività pasquali, come dichiarato dall’assessore alla Viabilità, Biagio Scillia, è un tempo non breve e allungherebbe i disagi.

Forse allora occorre pensare ai semafori?