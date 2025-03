Sp2, l’assessore Scillia, “riapertura entro Pasqua”

“L’amministrazione comunale sta concludendo l’iter amministrativo necessario per l’avvio degli interventi di messa in sicurezza della Strada Provinciale SP2“. Questo l’annuncio dell’Assessore alla viabilità Biagio Scillia che spiega: “i lavori, che prevedono l’intervento dei rocciatori già dalla prossima settimana, mirano a risolvere la problematica e a garantire la riapertura della strada entro Pasqua”.

“Ci scusiamo per i disagi”

“Siamo consapevoli dei disagi che questa chiusura sta causando ai cittadini e agli automobilisti – continua l’Assessore Scillia – e per questo ci siamo attivati con la massima tempestività per accelerare le procedure e consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”.

L’assessore Palermo, “sbloccato l’iter”

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo, sottolinea l’impegno dell’amministrazione: “Grazie alla sinergia tra il Comune, la Provincia e gli enti preposti, siamo riusciti a sbloccare rapidamente l’iter burocratico e a programmare gli interventi in tempi record. Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza del tratto stradale e restituire ai cittadini un’arteria fondamentale per la viabilità del territorio.”

“L’amministrazione comunale – concludono i due Assessori – ringrazia l’Ufficio Tecnico del Comune di Enna, nelle persone dell’Ing. Reitano e dell’Ing. Scarlata, i dirigenti Dott.ssa Voria e Dott. Catania, e per gli uffici della Provincia l’Ing. Lumera per la collaborazione e l’impegno dimostrato”.