Uomo precipita in un dirupo a Valverde, è grave in ospedale

E’ giallo sul ferimento di un uomo, precipitato nel dirupo nella zona di Valverde. Sul caso sono state avviate le indagini degli agenti di polizia che stanno provando a ricostruire quanto accaduto nelle ore scorse

Le prime ricostruzioni

Secondo alcune prime informazioni, tutt’ora al vaglio degli inquirenti, l’uomo, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Enna, prima di finire nella scarpata, sarebbe stato insieme ad un’altra persona, forse una donna: dei testimoni avrebbero riferito di aver sentito un litigio provenire dalla strada, proprio a Valverde. Sarebbero volati degli insulti fino a quando sarebbe state avvertite delle urla.

La vittima al Cannizzaro di Catania

Erano quelle dell’uomo e nell’arco di qualche minuto sono arrivate diverse segnalazioni alle forze dell’ordine per prestargli soccorso. La vittima è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale ma avendo rimediato delle lesioni piuttosto serie si è deciso il trasferimento al Cannizzaro di Catania.

Le indagini

Non sono chiare le modalità con cui l’uomo è caduto, a questo stanno lavorando gli inquirenti e come spesso accade in circostanze del genere ogni ipotesi è presa in considerazione.