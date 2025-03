Centri prelievo, Asp allunga orario di ricevimento

Dal primo aprile 2025 tutti i centri prelievo presenti nei presidi ospedalieri della provincia, Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Leonforte, non avranno più limiti di ricevimento: l’orario di apertura verrà esteso fino alle ore 12,30 e tutti gli utenti dovranno essere registrati con accesso diretto. A comunicarlo è la Direzione Sanitaria dell’ASP di Enna e tale provvedimento è stato adottato per migliorare la tipologia di servizio che prevede l’immediata erogazione della prestazione.

Il direttore sanitario

“Con la Direzione Strategica lavoriamo ogni giorno sinergicamente per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e puntuali – dichiara il Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà – stiamo mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per allineare l’offerta delle prestazioni alle esigenze dei nostri assistiti; estendendo gli orari di ricevimento nei centri prelievo dei presidi ospedalieri si ridurranno le file ed i tempi di attesa”.

Con lo stesso fine, attraverso il medesimo provvedimento, si prevede per il centro prelievo del poliambulatorio di via Calascibetta ad Enna, ex INAM, l’estensione dell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08:15 alle 12:00.