Truffa all’Ue, sequestrati beni di imprenditore agricolo ennese

I Finanzieri del comando provinciale di Enna, a seguito di un’indagine delegata dalla Procura Europea (EPPO), con sede a Palermo, hanno scoperto una truffa aggravata ai danni dell’Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per un valore pari ad oltre 103.000 euro, di cui si è reso responsabile un imprenditore agricolo della provincia di Enna.

Il sequestro

Le Fiamme gialle hanno eseguito il provvedimento di sequestro di denaro e di un terreno, di oltre 13 ettari, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Enna. Secondo quanto emerso nelle indagini, l’imprenditore agricolo, iscritto nel registro degli indagati, ha presentato domande uniche di pagamento all’Agea, sostenendo falsamente di essere proprietario di terreni, poi destinatari di fondi comunitari, in realtà di proprietà dell’Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare.

“Tale meccanismo fraudolento è stato scoperto sia attraverso una attenta e mirata analisi della documentazione presentata dall’imprenditore, sia grazie alle indagini bancarie e ai dati acquisiti dalle banche dati in uso alla Guardia di Finanza” spiegano dalla Finanza di Enna