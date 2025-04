Il giallo dell’uomo caduto nel dirupo, l’ombra di un lite e delle ustioni

Resta avvolta nel mistero la vicenda dell’uomo, 39enne, precipitato in un dirupo nella zona di Valverde che si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

E’ in Rianimazione a Catania

E’ in Rianimazione la vittima che presenterebbe delle lesioni importanti, in particolare alle gambe, per via della rovinosa caduta, ma è giallo sulle modalità con cui è finito in fondo alla scarpata. Gli inquirenti stanno provando a mettere dei tasselli in questo complesso mosaico ed il primo sono le urla, tra due persone, di cui presumibilmente una donna, precedenti al volo del 39enne.

L’ipotesi della lite ed i dubbi su quanto accaduto

E’ probabile che vi sia stata una lite, piuttosto animata nel cuore della notte, al punto da svegliare dei residenti, i quali hanno sentito pure delle offese rivolte alla donna. Ma è possibile, qualora fosse confermata la tesi dell’aggressione, che la stessa sia stata capace di scaraventare il 39enne nella scarpata? Forse c’era qualcuno altro quella sera che è intervenuto?

Le ustioni

Domande che frullano nella testa di chi ancora non ha compreso quanto accaduto a Valverde ma spunta anche un’altra ipotesi, che l’uomo sia caduto accidentalmente, forse perché è inciampato ma ogni ipotesi è presa in considerazione dalla polizia che si è trincerata nel silenzio. Nelle ultime ore è anche circolata un’altra notizia, non confermata, per cui il 39enne avrebbe anche riportato delle ustioni in alcune parti del corpo