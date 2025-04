Svincoli A19, sindaco, “apertura prima di Pasqua”

“L’Anas ha assicurato che gli svincoli di Enna della A19 saranno aperti tra una settimana, al massimo 10 giorni, in ogni caso prima di Pasqua”. Lo ha detto ieri sera il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, nel corso del Consiglio comunale, convocato per la relazione annuale del primo cittadino che ha informato l’aula delle interlocuzioni avute con i vertici dell’Anas.

“Rassicurazioni dall’Anas ma incrociamo le dita”

In realtà, questa apertura sarebbe dovuta avvenire nel mese di febbraio, come era stato indicato nei mesi scorsi, comunque, il primo cittadino ha sostenuto di “aver avuto ampie rassicurazioni dall’Anas” anche se, in modo scaramantico, ha detto: “incrociamo le dita”. Una notizia che potrebbe dare una boccata di ossigeno alla città, ormai isolata da anni per via di questi interminabili lavori, senza contare i problemi di viabilità interna, a causa di alcune frane, come quella sulla Sp2.

La Settimana Santa

“L’apertura degli svincoli della A19 – ha detto il sindaco di Enna – avverrebbe in un momento importante per la città, in coincidenza con la Settimana Santa”. Questo faciliterebbe l’accesso alla città rendendo felici anche gli operatori legati alla filiera del turismo, che imputano a questi lavori, ma non solo, la crisi del comparto.

“Nulla sembra muoversi per la Panoramica”

Il sindaco, nel corso del suo intervento, ha parlato della nebulosa attorno ai lavori sulla Panoramica, per cui “nulla sembra muoversi”, nonostante “le rassicurazioni di parlamentari di questo territorio” sui soldi messi a disposizione del Libero consorzio.