Incidente sulla A19 tra Agira e Dittaino, un ferito in ospedale

E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla A19 in direzione Palermo, nel tratto tra gli svincoli di Agira e del Dittaino. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, il conducente di una macchina, un uomo, ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro il guard rail e poi contro un muro, stando alle prime ricostruzioni degli investigatori.

Le indagini

Non è ancora chiaro perché la vittima ha sbandato, forse per distrazione o perché colto da malore ma questo lo stabiliranno le forze dell’ordine non appena saranno conclusi gli accertamenti.

Ferito all’Umberto I, traffico rallentato

Il ferito è stato condotto in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Enna ma non si sa ancora se le condizioni sono serie, è anche vero che, nei casi più gravi l’ospedale di riferimento è il Cannizzaro di Catania. Il traffico ha subito dei rallentamenti, si procede su una sola corsia.