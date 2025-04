A19, lavori allo svincolo del Dittaino, ecco come cambia la viabilità

Cambia la viabilità sulla A19 nel tratto in prossimità dello svincolo del Dittaino per dei lavori di ristrutturazione delle rotonde.

La giornata del 2 aprile

Secondo quanto previsto dall’Anas, nella giornata di mercoledì 2 aprile, a partire dalle 8 fino alle 19, sarà chiusa per chi proviene da Enna la rampa di uscita dello svincolo del Dittaino (quello dell’Outlet) in direzione di Catania. Questo vuol dire che bisognerà uscire a Mulinello o ad Agira.

Le chiusure del 3 aprile

L’indomani, giovedì 3 aprile, per chi percorre la A19 e proviene da Catania, saranno chiuse le rampe in entrata ed in uscita dello svincolo del Dittaino: le alternative, per recarsi in direzione di Enna, sono le uscite di Agira o Mulinello.