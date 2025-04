Ex Provincia, Longi, “passo di fianco di FdI in vista delle elezioni a Enna e Nicosia”

Non sarà il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata ma il collega di Nissoria, Rosario Colianni a guidare la coalizione del Centrodestra nella corsa alla presidenza del Libero consorzio di Enna. Cammarata era certamente il favorito, forte anche della presidenza dell’Ati idrico ma il fronte moderato ha optato per una soluzione che desse più spazio a Forza Italia. ViviEnna ne ha parlato con la deputata nazionale di FdI, Eliana Longi, in partenza per Roma per la sua attività parlamentare.

Senta, perché questa scelta?

Perché all’interno di una coalizione bisogna anche cercare una soluzione ottimale per massimizzare il risultato.

Può essere più precisa?

Non è una questione di persone ma ribadisco che è stata adottata la soluzione in questo momento migliore, per cui, in modo maturo, Fratelli d’Italia ha fatto un passo di fianco per continuare a consolidare i rapporti all’interno della coalizione anche in vista delle future sfide politiche che vi saranno ad Enna e Nicosia. FdI sa di poter contare su alleanze sincere e solide.

Le elezioni cambieranno gli equilibri dentro i consigli comunali?

Ci sarà una chiara presa di posizione dei consiglieri comunali che fino ad oggi sono rimasti civici e che stanno cominciando a schierarsi e ad aderire agli schieramenti in campo.