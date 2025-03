Elezioni ex Provincia, Cammarata in pole, “gelo” di Forza Italia

Con il Mpa che non ha un candidato spendibile per le elezioni del Libero consorzio, Maria Greco e Luigi Bonelli termineranno il mandato da sindaco prima di 18 mesi, la strada che porta al primo cittadino di Piazza Armerina, Nino Cammarata, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, sembra spianata.

L’investitura di Longi al sindaco di Piazza Armerina

C’è stata anche l’”investitura” della deputata nazionale meloniana, Eliana Longi, proprio in un’intervista rilasciata a ViviEnna. E Forza Italia? Per il momento, non ci sarebbero segnali né di sostegno né di diniego da parte della leader ad Enna dei forzisti la parlamentare regionale, Luisa Lantieri, anche lei di Piazza Armerina.

La sfida per le regionali tra Lantieri e Cammarata

Secondo alcune autorevoli fonti politiche la deputata non è che impazzisca all’idea di una candidatura di Cammarata, ormai in rampa di lancio per le prossime elezioni regionali che si terranno nel 2027. E’ molto probabile che il sindaco della città dei mosaici sarà l’uomo su cui Fratelli d’Italia scommetterà per uno dei due seggi all’Assemblea regionale siciliana ed in questa partita ci sarà naturalmente Forza Italia e dunque la parlamentare piazzese, che ricopre anche il ruolo di coordinatrice provinciale forzista. Insomma, una poltrona per due, considerato che l’altra sarebbe “prenotata” dal Pd.