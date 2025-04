Ex Provincia, nella corsa alla presidenza sfida tra Colianni e Capizzi

Saranno il sindaco di Calascibetta, Piero Capizzi, ed il suo collega di Nissoria, Rosario Colianni, a contendersi la presidenza del Libero consorzio di Enna. Il primo è sostenuto da Pd e M5S, il secondo dal Centrodestra che, per ragioni di equilibrio, ha scelto di puntare su un esponente di Forza Italia piuttosto che convergere sul sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. Mentre ci sarà un’unica lista attorno a Capizzi, il Centrodestra ha deciso di andare ognuno con le proprie.

La lista di FdI

Nella lista di Fratelli d’Italia ci sono: Giuseppe Berretta, Marzia Bevilacqua, Nino Cammarata, Daniela Carrubba, Giuseppe Castelli, Rosalba Ciulla, Dante Ferrari, Salvatore La Spina, Tiziana La Versa e Lorena Pignato

Grande Sicilia

““Depositiamo la lista civica di Grande Sicilia. Un grazie al contributo degli autonomisti partendo

dalla nostra capolista On. Maria Greco per l’ impegno generoso che ormai da sindaco del comune

di Agira e da esponente politico di primo piano conferisce al nostro territorio così come a tutti i

candidati”. Lo afferma in una nota Gaetano Catalano, Consigliere Comunale di Enna e depositario della lista Civica Grande Sicilia. Ecco chi sono i componenti della lista: Grazia Altavilla, consigliere comunale ed assessore del comune di Nissoria; Marco Amato Presidente del Consiglio Comunale di Regalbuto; Filippa D’Angelo consigliere comunale di Valguarnera; Maria Di Costa consigliere comunale ed assessore del comune di Nicosia; Francesco Di Venti capogruppo degli Autonomisti ad Enna; Davide Mangione Consigliere comunale a Leonforte; Roberto Mistretta consigliere comunale di Enna in quota civica ed Antonio Scardilli consigliere comunale di Gagliano. “Non possiamo che ringraziare – dice Catalano – anche il consigliere comunale Dino Vullo che ha ritirato la sua candidatura per il consiglio provinciale dimostrando rispetto e lealtà per gli alleati della coalizione di centrodestra. Proprio nella città di Piazza Armerina la lista di Grande Sicilia si candida ad avere un ruolo guida, così come in tutta la provincia mira ad essere riferimento per il centro moderato ed autonomista”.

La Lega

Il commissario provinciale della Lega, Francesca Draià, ha reso noti i candidati nella propria lista: Enrico Scozzarella, Francesca Ingari, Vincenzo Milazzo, Gianlorenzo Suffia, Stefania Cantella, Domenico Proto, Giuseppe Castello, Carmela Castrogiovanni Rosario Vasapollo, Maddalena Tramaglino.

“Ormai da troppo tempo aspettavamo – dice Draià – queste elezioni e pur trattandosi di elezioni di secondo livello siamo soddisfatti perché finalmente la politica ritornerà ad occuparsi dei problemi che riguardano il territorio Ennese. Queste elezioni risultano fondamentali per il rafforzamento la presenza della Lega nelle istituzioni e per continuare a portare avanti un progetto politico concreto e vicino ai cittadini. Sono orgogliosa del lavoro svolto con tutto il gruppo provinciale e regionale, poter contare su una lista forte, coesa e altamente competitiva composta da donne e uomini che rappresentano al meglio i valori del nostro movimento e che sono pronti a lavorare con impegno per il futuro della nostra provincia. Un sentito ringraziamento va al nostro segretario regionale Nino Germanà, al segretario federale Matteo Salvini e a tutta la squadra della Lega in Sicilia per il grande supporto e per il lavoro che ci consente di affrontare questa sfida con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio. Ma un grazie di cuore va a tutti i candidati”