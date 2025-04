Garante dei disabili, sì dell’aula, Pd, “tutelare i diritti”

Il Consiglio comunale di Enna ha approvato il Regolamento per l’istituzione del garante della persone con disabilità. Si tratta di un’iniziativa del consigliere del Pd, Marco Greco e così il Pd ed il gruppo consiliare ha espresso soddisfazione per il voto dell’aula. Inoltre, il Pd “plaude a tutte le forze di governo e opposizione per aver condiviso con senso di responsabilità a battaglia per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella città di Enna nonché a tutti i componenti della prima commissione consiliare presieduta dal consigliere Giuseppe Trovato per il lavoro svolto in questi mesi”.

Gli altri passi

“Certo, la strada è ancora lunga e c’è tanto altro da fare: bisognerà lavorare con le associazioni, parlare con i cittadini, reperire risorse, cercando di mettere istituzioni e politica al servizio della cittadinanza. Intanto, questo piccolo primo tassello è stato posto e ci impegneremo con forza e determinazione a continuare, con altri atti e altre proposte, in questa direzione” chiosa la nota del Pd