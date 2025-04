Settimana Santa, Italy church Too, “solidarietà a chi non parteciperà”

Italy church Too, il coordinamento contro gli abusi nella chiesa cattolica, interviene sulle polemiche attorno alla partecipazione di monsignor Vincenzo Murgano, parroco della chiesa Madre di Enna e del vescovo Rosario Gisana, ai riti della Settimana Santa per via del processo per falsa testimonianza a cui si sottoporranno. Il coordinamento, in una nota, “esprime solidarietà e vicinanza a chi, nella cittadinanza, deciderà di non partecipare ai riti della Settimana Santa in sintonia con il Movimento “Non accetto prediche da chi copre un abuso”.

La processione del Venerdì santo ed il processo

Italy church Too è, dunque, in linea con la posizione del Movimento, per cui la partecipazione dei due prelati alla processione con la Spina Santa, nel giorno del Venerdì Santo è inopportuna.

“Mons. Murgano è imputato per il reato di falsa testimonianza commesso – si legge nella nota – nell’ambito del processo a Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato in primo grado per reati sessuali ai danni di minori a 4 anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Enna. Anche il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, è imputato per lo stesso reato. Entrambi compariranno in aula il prossimo 26 maggio”