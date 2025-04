Maxi concorso all’ASP di Enna, 99 nuove assunzioni a tempo indeterminato

Una boccata d’ossigeno per la sanità pubblica ennese. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha annunciato l’indizione di un maxi concorso per 99 posti a tempo indeterminato, destinato a rafforzare l’organico delle strutture ospedaliere e territoriali della provincia. L’iniziativa rientra in un piano più ampio di potenziamento del personale sanitario avviato dalla Regione Siciliana, finalizzato a colmare i vuoti lasciati dai pensionamenti e a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

I profili richiesti dall’ASP di Enna

Il concorso prevede l’assunzione di diverse figure professionali, tra cui:

30 infermieri

20 operatori socio-sanitari (OSS)

15 fisioterapisti

10 tecnici di radiologia

8 ostetriche

6 logopedisti

5 tecnici di laboratorio biomedico

5 educatori professionali

Tutti i posti sono a tempo pieno e indeterminato, e la selezione avverrà per titoli ed esami, con una prova scritta e una orale.

Un’opportunità per i giovani e i professionisti del territorio

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per i tanti giovani professionisti della provincia che, dopo anni di studi e specializzazioni, sono spesso costretti a cercare lavoro fuori dalla Sicilia. Il concorso mira anche a stabilizzare numerosi lavoratori già presenti nel sistema sanitario ennese con contratti a termine o precari.

L’obiettivo dell’ASP di Enna: rafforzare ospedali e territorio

L’ASP di Enna, con questa procedura, punta a rafforzare non solo gli ospedali della rete (compreso il “Umberto I” di Enna e le strutture di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina), ma anche i servizi territoriali, fondamentali per garantire l’assistenza domiciliare, la riabilitazione e la prevenzione.

Tempi e modalità del concorso all’ASP di Enna

Il bando è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’ASP. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma dedicata, entro 30 giorni dalla pubblicazione. Tutti i dettagli sono consultabili nella sezione “Concorsi” del sito dell’azienda.

Una risposta concreta ai bisogni della sanità locale

In un momento in cui la carenza di personale sanitario è uno dei nodi critici del sistema sanitario nazionale, l’iniziativa dell’ASP di Enna rappresenta un segnale concreto di attenzione al territorio e un primo passo verso una sanità più efficiente, capillare e vicina ai cittadini.

.