Le piazze ennesi diventano musei a cielo aperto

Le piazze di Enna , per la settimana santa, diventano piccoli musei grazie ad una convenzione che il comune ha siglato con il liceo artistico Mario Cascio in un percorso che accompagna il visitatore sul tema della croce e della passione di Cristo dal medioevo al 1900, da Cimabue a Dalì. Il progetto firmato da Giovanni Contino, architetto e insegnante rappresenta con grandi pannelli esposti in molte piazze della città , delle riproduzioni in stampa di grandi opere.

Gli alunni del liceo artistico guidano il visitatore

A guidare il visitatore gli alunni del liceo artistico che faranno da ciceroni in questa passeggiata, nel centro storico, lungo tutta la via Roma fino al duomo. Giovedì prossimo, 17 aprile, sono previsti due turni, alle 17:00 e alle 19:00, con partenza da piazza San Tommaso mentre venerdì mattina, sempre due turni, alle 10:00 e alle 12:00. ni del liceo artistico Cascio di Enna nell’ambito del PCTO “alternanza scuola lavoro”. Le associazioni o singoli cittadini che volessero parteciparvi possono il numero 3355695762 per prenotare.