Sviluppo locale e marketing, progetto pilota al Fratelli testa di Nicosia

All’II SS ‘Fratelli Testa” di Nicosia si sta svolgendo il progetto ideato e attuato da Lidia Messina,

assistente sociale dell’Asp di Enna, in collaborazione con le docenti Mariuccia La Porta e Patrizia Venuta,

per sensibilizzare gli studenti della IV e V classi del corso Amministrazione, Finanza Marketing e del Liceo

Scienze Umane sui temi dello sviluppo locale. Il progetto, che si inserisce nel modulo di educazione civica

ed orientamento, si articola n tre fasi: indagine conoscitiva sullo sviluppo sostenibile, lezioni frontali sui

temi chiave dello sviluppo, formazione di un gruppo di giovani educatori che avranno il compito di

trasferire agli altri giovani i contenuti appresi. Tra i temi al centro delle lezioni, non potevano mancare le

problematiche dell’aree interne: diminuzione della popolazione, disoccupazione e carenze di servizi nelle

aree interne. Nicosia, con altri 13 comuni, fa parte dell’Area Interna di Troina, che si è data una strategia

per arrestare ed invertire la tendenza lo spopolamento con il rafforzamento quantitativo e qualitativo dei

servizi di cittadinanza (istruzione, salute e mobilità) e l’attuazione di politiche di sviluppo economico basato

sulla valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali esistenti sul territorio e sul coinvolgimento attivo

del partenariato socioeconomico (istituzioni pubbliche, aziende, associazioni di categorie, organizzazioni

sindacali, associazioni culturali e di volontariato). Alla lezione che Messina ha tenuto ieri, è intervenuto

Silvano Privitera, coordinatore del Forum Aree Interne, che ha sottolineato l’importanza e l’utilità di

iniziative come il progetto che l’II SS Fratelli Testa sta attuando, alla luce della strategia per contrastare lo

spopolamento dell’Area Interna di Troina. E’ un problema molto serio lo spopolamento di quest’area

interna in cui ricade l’II SS Fratelli Testa di frequentato da circa 900 studenti provenienti anche da altri

comuni. Un dato dà la misura esatta e preoccupante di questo fenomeno: nell’anno scolastico 2025-2026,

all’II SS Fratelli Testa, ci saranno 13 quinte classi e 5 prime classi. Questo vuol dire che sta diminuendo la

popolazione scolastica di quest’area interna. E’ un’area interna che vede non solo diminuire, di anno in

anno, la sua popolazione, ma ne vede cambiare anche la composizione per classi di età: una popolazione

che invecchia e con sempre meno giovani.