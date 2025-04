Il giorno della riapertura dello svincolo sulla A19

Attendendo una parvenza di normalità. Oggi, giovedì 17 aprile, è il giorno della riapertura dello svincolo autostradale di Enna. La cerimonia è fissata alle ore 10.30. Presenti il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario di governo per i lavori sulla A19, assieme all’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Sono loro a dare il via alla riapertura al traffico veicolare tutte le rampe dello svincolo di Enna sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Saranno presenti, fra gli altri, anche il responsabile della struttura territoriale di Anas in Sicilia, Raffaele Celia; i sub commissari del governo per i lavori sulla A19, Lelio Russo e Sergio Tumminello, il sindaco di Enna, Maurizio Antonello Dipietro.

15 milioni di euro e oltre 4 anni

Inizialmente i lavori dovevano durare due anni ma alla fine ne sono stati necessari oltre 4. La chiusura dello svincolo risale, infatti, al 2020 anche se non è stata subito totale. La chiusura complessiva e l’avvio della parte più consistente dei lavori risale all’ottobre del 2021. Prima erano state solo opere preparatorie allo scopo di limitare i disagi: missione fallita. Vale lo stesso anche per il costo complessivo dei lavori che ha superato i 15 milioni di euro inizialmente previsti per arrivare quasi a 20. 19 milioni 521 mila euro il costo finale deell’opera.

Le ditte incaricate dall’Anas hanno demolito quattro impalcati del sovrappasso sulla A19, che sono poi stati sostituiti con nuovi impalcati in acciaio corten.

Le previsioni tradite

In prima istanza la fine dei lavori era fissata nell’ottobre del 2022 ma saltata quella data per l’apertura dello svincolo di Enna dell’A19 Palermo-Catania, ne era stata fissata un’altra: ottobre 2023. Ed ancora siamo qui a raccontare dei ritardi nella conclusione dei lavori di risanamento strutturale dell’opera, iniziati nell’ottobre del 2021. Sono stati anni di proteste e danni economici. Ora si riapre attendendo una normalità che qui sembra un successo