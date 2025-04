Il nuovo centro raccolta rifiuti sperando di risparmiare sulla Tari

Con il taglio del nastro, da parte del sindaco Piero Capizzi, è stato inaugurato il “Centro comunale di raccolta”.

La nuova struttura

La struttura, che sorge in contrada Pianolonguillo, consentirà agli utenti xibetani di avere un risparmio sul

costo dei rifiuti. Sino ad oggi, nonostante il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, la cifra in bolletta non si è mai abbassata. Anzi, sono subentrate delle novità che hanno fatto storcere il naso a diversi nuclei familiari che posseggono più di un alloggio, qualcuno ereditato. Famiglie costrette a pagare la Tari, nonostante le utenze domestiche siano disattivate, sol perchè l’abitazione è arredata. Come se quel nucleo familiare producesse contemporaneamente rifiuti in tutte le case in possesso.

La speranza di abbattere la tassa rifiuti

Adesso, con il nuovo impianto, i cittadini potrebbero abbattere i costi che riguardano la bolletta dei rifiuti. “I cittadini- ha spiegato il sindaco Capizzi- potranno risparmiare sino al 30 per cento”. L’opera, costata circa 500 mila euro, grazie a un finanziamento regionale, prevede infatti non solo la piattaforma dove poter portare plastica, cartone, vetro, alluminio e pellame, ma anche un Centro per i rifiuti organici puri al fine di ricavare il compost utile per l’agricoltura. Come avverrà il risparmio in bolletta? La ricetta- fanno sapere dal Comune- è quella di utilizzare spontaneamente il nuovo “Centro di raccolta”, così facendo si abbasserà il conferimento nelle discariche, come quella di Cozzo Vuturo. Dunque, meno rifiuti nelle discariche, meno soldi il Comune dovrà sborsare e meno quattrini gli xibetani dovranno versare.

Come funziona la struttura

All’interno della struttura i cittadini troveranno un totem, inseriranno la tessera sanitaria, che dovrà

appartenere all’intestatario della bolletta rifiuti, peseranno il materiale ingombrante, i rifiuti organici e riceveranno uno scontrino dove saranno indicati i punti accumulati. Più sarà il conferimento nell’impianto, più saranno i punti, più sarà lo sconto in bolletta. Mediante il totem, i punti accumulati verranno, in automatico, trasferiti nel database dell’ufficio comunale. Sarà possibile conferire nell’impianto da lunedì a sabato dalle ore 6 alle 11, mentre nei giorni di martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30. A rimanere attivo anche l’attuale servizio di raccolta differenziata “Porta a porta”, ma la premialità avverrà solo se gli utenti

conferiranno nel nuovo Centro comunale di raccolta rifiuti, il primo inaugurato in provincia di Enna nell’anno 2025.